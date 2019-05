Jena

Nach Wurf mit Vierkantholz auf Polizisten: Mann in U-Haft

19.05.2019, 21:12 Uhr | dpa

Nach Ausschreitungen vor dem Fußball-Drittligaspiel zwischen Carl Zeiss Jena und München 1860 sitzt ein 26 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, ein mehrere Kilogramm schweres Vierkantholz auf die Köpfe von Polizisten geworfen zu haben. Dabei erlitten zwei Polizisten, obwohl sie einen Helm trugen, ein Schädel-Hirn-Trauma und mussten kurz vor Ende der Partie am Samstag im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Insgesamt waren bei den Ausschreitungen nach Angaben der Polizei vom Samstag 13 Beamte leicht verletzt worden. Den Angaben zufolge hatten etwa 500 Heim-Fans auf dem Weg ins Stadion zur Partie gegen 1860 München eine Polizeikette durchbrochen. Die Beamten gingen mit Pfefferspray und Wasserwerfern gegen die Randalierer vor. Bereits zuvor hatten Jenaer Anhänger im Stadtzentrum die Scheibe eines Polizeifahrzeugs zertrümmert und Beamte angegriffen.