Pula

Niederbayer in Kroatien erstochen

18.07.2019, 13:45 Uhr | dpa

Vermutlich bei einem Streit ist ein 23-jähriger Niederbayer in Kroatien erstochen worden. Der Mann aus dem Landkreis Passau sei in einem Lokal in Pula auf der bei Touristen beliebten Halbinsel Istrien Opfer der Tat worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Sprecher sagte, der 23-Jährige sei wahrscheinlich auf einer Urlaubsreise gewesen. Details zu dem Vorfall vom Dienstag konnte die Polizei in Niederbayern zunächst nicht nennen. Die Ermittlungen führt die kroatische Polizei.