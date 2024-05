AfD-Anhänger halten Angriff für unwahrscheinlicher

Heusgen warnt vor Angriff auf baltische Staaten

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hatte im Februar in einem Interview gesagt, Wladimir Putin wolle ein Groß-Russland in den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion wiederherstellen, ein russisches Weltimperium, in dem er zarengleich herrsche. "Sollte Putin den Krieg in der Ukraine nicht verlieren, müssen wir damit rechnen, dass er auch nach der Republik Moldau oder den baltischen Staaten greift", sagte der frühere außenpolitische Berater von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU).