Tür öffnete sich während Fahrt

Feuerwehrmann aus fahrendem Einsatzwagen geschleudert

03.08.2019, 13:30 Uhr | tme, t-online.de

Unfallwarnung auf einem Polizeiwagen: In Hagen ist ein Feuerwehrmann während eines Einsatzes schwer verletzt worden. (Quelle: dpa)

Ein Feuerwehrmann ist in Hagen während einer Einsatzfahrt schwer verletzt worden. Offenbar stürzte der Mann aus einem fahrenden Wagen, weil sich die Tür geöffnet hatte.

Unglück auf dem Weg zu Einsatz: Im Stadtteil Vorhalle in Hagen ist ein Feuerwehrmann am Freitagnachmittag während einer Fahrt aus einem Einsatzwagen geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei gegenüber t-online.de bestätigte, befand sich das Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Hagen auf dem Weg zu einem Einsatz außerhalb von Hagen.







Das Fahrzeug bog links in die Volmarsteinerstraße ab, als sich aus bisher ungeklärter Ursache auf der rechten Seite die Tür öffnete. Der Feuerwehrmann stürzte auf die Straße und wurde dabei schwer verletzt. Er musste per Hubschrauber in eine Klinik transportiert werden.



Wie die Polizei gegenüber t-online.de bestätigte, wurde das Fahrzeug der Feuerwehr sichergestellt, um zu überprüfen, warum sich die Tür öffnete. Die Weststraße/Einmündung Volmarsteinerstraße, wo sich der Unfall ereignete, war für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme rund zweieinhalb Stunden lang komplett gesperrt.