Maschine bei Landung in mehrere Teile zerbrochen

Unglück auf einem Istanbuler Flughafen: Eine Maschine der Fluggesellschaft Pegasus ist bei der Landung über die Landebahn hinausgeschossen und in mehrere Teile zerbrochen. Über Opfer war zunächst nichts bekannt.

Auf dem Istanbuler Flughafen Sabiha Gokcen ist ein Flugzeug laut Medienberichten nach der Landung bei starkem Regen schwer verunglückt. Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Pegasus sei von der Landebahn abgekommen, auseinandergebrochen und in Brand geraten, berichteten Medien. Ob es Opfer gab, war zunächst unklar.

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:



