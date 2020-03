Britischer Premier Boris Johnson an Coronavirus erkrankt

Das Coronavirus macht auch vor Spitzenpolitikern nicht halt. Nun hat sich der britische Premierminister Boris Johnson mit dem Virus infiziert. Per Twitter berichtet er von seinen Symptomen.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der britische Politiker im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er habe seit 24 Stunden milde Symptome, erklärte er dort. Nun begebe er sich in Quarantäne. Er werde die Maßnahmen der Regierung gegen das Virus weiter per Video-Konferenz anleiten.



Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri