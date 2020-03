Video-Botschaft des britischen Premiers

Johnson an Covid-19 erkrankt – "Temperatur und Husten"

27.03.2020, 13:51 Uhr | rtr, AFP, dpa, t-online.de, ds, jmt

Video-Botschaft: Boris Johnson ist am Coronavirus erkrankt und meldet sich zu Wort. (Quelle: t-online.de)

Der britische Premier hat sich infiziert und hat sich in den sozialen Netzwerken dazu zu Wort gemeldet. (Quelle: t-online.de)

Boris Johnson am Coronavirus erkrankt

Das Coronavirus macht auch vor Spitzenpolitikern nicht halt. Nun hat sich der britische Premierminister Boris Johnson mit dem Virus infiziert. Per Twitter berichtet er von seinen Symptomen.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der britische Politiker im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er habe seit 24 Stunden milde Symptome, erklärte er dort. Nun begebe er sich in Quarantäne. Er werde die Maßnahmen der Regierung gegen das Virus weiter per Video-Konferenz anleiten.

Er habe Temperatur und einen hartnäckigen Husten, sagte Johnson in einem Video, das Sie oben oder hier sehen können. Mit dem Test auf Corona sei er einem medizinischen Rat gefolgt. Er appellierte an die Bürger, den Maßnahmen weiter zu folgen – und zuhause zu bleiben.

In Großbritannien war die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Am Donnerstag lag die Zahl der offiziell registrierten Fälle bei rund 11.700, knapp 580 Menschen starben.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagenturen Reuters, dpa, AFP

Mehr in Kürze

Jetzt aktualisieren