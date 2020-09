"Schauen Sie, ein Baum!"

Trump sprach von "Waldstädten" – jetzt kontert Österreich mit einem Video

Laut Donald Trump ist Österreich eine Waldnation mit Waldstädten und "explosiven Bäumen". Die stellvertretende Bürgermeisterin Wiens fand darauf eine humorvolle Antwort.

Die heftigen Waldbrände an der Westküste in den USA dominieren derzeit die Schlagzeilen – und das nicht nur auf dem nordamerikanischen Kontinent. Entgegen der Einschätzungen von Wissenschaftlern hält Präsident Donald Trump nicht die Klimakrise für einen Katalysator solcher Brände, sondern die angeblich falsche Pflege der Wälder durch die US-Bundesstaaten. In einem Interview mit dem US-Nachrichtensender "Fox News" sagte er zuletzt, dass es in europäischen Ländern wie Österreich, in denen ganze "Waldstädte" und "explosivere Bäume" existierten, solche Brände schließlich nicht gebe.

Diesseits des Atlantiks sorgte das Bild, das Trump von Österreich zeichnet, für Erheiterung und Spott. Jetzt folgte die Reaktion aus Wien: Vize-Bürgermeisterin Birgit Hebein wendet sich in einem unterhaltsamen Video direkt an den US-Präsidenten.