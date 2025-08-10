t-online - Nachrichten für Deutschland
Caroline Bosbach: CDU-Kreisverband äußert sich nach Treffen zu Vorwürfen

Nach Treffen mit Caroline Bosbach
"Fragen beantwortet": CDU-Kreisverband äußert sich

Von t-online
10.08.2025 - 16:41 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0827224272Vergrößern des Bildes
Caroline Bosbach: Der CDU-Politikerin sieht sich Vorwürfen ausgesetzt. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)
News folgen

Der CDU-Kreisverband von Caroline Bosbach äußert sich zu Stimmenkauf-Vorwürfen und Scheinrechnungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter.

Nach einem Krisengipfel mit Caroline Bosbach hat sich nun ihr Kreisverband zu den Vorgängen um die Bundestagsabgeordnete geäußert. Man habe "gemeinsam verschiedene Themen im Zusammenhang mit gegen sie erhobenen Vorwürfen intensiv diskutiert und weitere Schritte vereinbart", erklärt Kreisvorsitzender Hermann-Josef Tebroke. "So können wir die nötige Transparenz und Aufklärung leisten." In den kommenden Tagen will der CDU-Kreisverband zusammen mit einem unabhängigen Prüfer weitere Beweise sichten, die nach eigenen Angaben "den Vorwurf einer Scheinrechnung und den des Stimmenkaufs widerlegen".

Tebroke weiter: "Die Fragen, die wir klären konnten, sind beantwortet – bei allen weiteren obliegt die Prüfung jetzt der Staatsanwaltschaft Köln."

Bosbach selbst erklärte, es tue ihr leid, "dass durch die mediale Berichterstattung rund um meine Person und die in diesem Zusammenhang unbegründet erhobenen Vorwürfe auch vor allem die Wahlkämpfer und ehrenamtlichen Kommunalpolitiker belastet werden". Sie sei zuversichtlich, dass die weiteren Ermittlungen sie entlasten würden. Sie habe sich zu keinem Zeitpunkt an ihrer Partei bereichert.

Bosbach bestreitet Vorwürfe

Bosbach hatte zuvor alle Vorwürfe gegen sich bestritten. Es geht dabei auch um ihre Wahl in den Kreisvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in ihrem rheinisch-bergischen Wahlkreis im Jahr 2023.

t-online und das ARD-Magazin "Kontraste" hatten berichtet, Bosbach habe für einen Eintritt in die MIT eine Zahlung von 90 Euro in Aussicht gestellt, was einem Jahresbeitrag entspreche. In manchen Fällen sei auf 100 Euro aufgerundet worden. Außerdem soll kostenlose Bewirtung versprochen worden sein. Den Medienberichten zufolge sollte so die Wahl des Führungsteams gesichert werden, dem auch Bosbach angehörte.

Zuvor hatten "Stern" und RTL/n-tv über Vorwürfe berichtet, wonach Bosbach 2.500 Euro von einem CDU-Parteikonto über Umwege angenommen haben soll. Auch dies bestreitet die CDU-Politikerin. "Ich habe mich nicht bereichert, und der CDU Rhein-Berg ist kein Schaden entstanden", sagte sie in einem Video. Dass der Kreisvorstand alle Unterlagen zur unabhängigen Prüfung an die Staatsanwaltschaft Köln übergeben habe, unterstütze Bosbach ausdrücklich.

Verwendete Quellen
  • Erklärung der CDU Rhein-Berg
Telekom