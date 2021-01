Nach Wahlniederlage

Merz will jetzt Altmaiers Job als Wirtschaftsminister

16.01.2021, 15:12 Uhr | rtr, TiK, t-online

CDU-Parteitag: So reagierte Armin Laschet auf seinen Sieg gegen Friedrich Merz. (Quelle: Reuters)

Auf dem digitalen Parteitag der CDU haben die Mitglieder in einer Stichwahl online für Armin Laschet, den Ministerpräsidenten NRWs, gestimmt. (Quelle: Reuters)

Wenige Stunden nach seiner Niederlage bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden bietet sich Friedrich Merz für ein Amt in der Bundesregierung an – und zwar sofort.

Der in der Wahl zum CDU-Chef unterlegene Friedrich Merz ist bereit, den Posten des Bundeswirtschaftsministers zu übernehmen. "Dem neuen Parteivorsitzenden habe ich angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen", sagte Merz am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Zugleich begründete er, warum er nicht für das CDU-Präsidium kandidiert habe. "Die CDU kann nicht nur von Männern aus Nordrhein-Westfalen geführt werden", sagte Merz. "In das Präsidium wären bei meiner Bewerbung noch weniger Frauen gewählt worden. Ich habe mich deshalb entschlossen, zugunsten der Frauen auf eine Kandidatur zu verzichten."

"Laschet hat jetzt die ganze Unterstützung verdient"

Merz forderte seine Anhänger auf, den neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet zu unterstützen. "Armin Laschet hat jetzt die ganze Unterstützung der Partei verdient. Und deshalb sollten ihn auch alle Delegierten in der schriftlichen Schlussabstimmung wählen", sagte Merz.



Wichtig sei nun vor allem die inhaltliche Vorbereitung der Wahlen des Jahres 2021. "Die Sachfragen stehen jetzt im Vordergrund", betonte der Wirtschaftspolitiker und stellvertretende Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsrates.



Der CDU-Abgeordnete und Chef des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, sagte t-online zu Merz' Vorhaben: "Unser neugewählter CDU-Bundesvorsitzender Armin Laschet ist gut beraten, wenn er das Angebot von Friedrich Merz, jetzt in die Regierung einzutreten, annehmen würde. So können beide Parteiflügel zusammengeführt werden und Einigkeit erzeugt werden."

Bei der Frage, wer nun Kanzlerkandidat der Union werden solle, antwortete Friedrich Merz ausweichend und verwies auf die Abstimmung zwischen CDU und CSU. "Das müssen die beiden Parteivorsitzenden besprechen und einen Vorschlag machen", sagte er.