Im Video: Fatale Folgen fehlender Hilfsgelder

Ärzte warnen: Afghanisches Gesundheitssystem vor Kollaps

Nach Informationen von Ärzte ohne Grenzen droht das Gesundheitssystem in Afghanistan zu kollabieren. Die Hilfsorganisation führt dafür unter anderem die Einstellung ausländischer Hilfsgelder als Grund auf. (Quelle: Reuters)

Nach Informationen von Ärzte ohne Grenzen droht das Gesundheitssystem in Afghanistan zusammenzubrechen. Als Ursache nennt die Organisation unter anderem die Einstellung ausländischer Hilfszahlungen.

"Im Moment gibt es keinen Zoll, keine Verwaltung, keine Möglichkeit für uns, Dinge ins Land zu bekommen." Filipe Ribeiro klingt im Videointerview verzweifelt. Er ist bei der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen für Afghanistan zuständig und sieht, wie immer mehr örtliche Gesundheitseinrichtungen an die Überlastungsgrenze kommen. Die dramatische Lage in vielen Krankenhäusern werde unter anderem durch die Einstellung ausländischer Hilfsgelder verursacht, sagt Ribeiro. Er sendet einen Appell an die internationale Staatengemeinschaft.

Unter welchen Bedingungen Patienten in Afghanistan derzeit versorgt werden und wieso die Arbeit der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen vor Ort kaum noch möglich ist, sehen Sie hier. Sie finden das Video außerdem direkt oben im Artikel.