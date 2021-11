Ursache noch unbekannt

Notruf in mehreren Bundesländern zeitweise ausgefallen

11.11.2021, 08:40 Uhr | AFP, dpa, t-online

Die Notrufnummern in mehreren Bundesländern waren am Donnerstagmorgen gestört. Sowohl Polizei als auch Rettungsdienste waren betroffen. Die Ursachen sind noch unklar.

In mehreren Bundesländern sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Zum Teil waren auch Leitungen von örtlichen Polizeistationen und Krankenhäusern von der Störung betroffen.



Warnmitteilungen gab es aus Regionen und Städten in Bayern, Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt. Die Ursache blieb zunächst unklar. Die Menschen wurden aufgefordert, sich in den Medien zu informieren, etwa über örtliche Radiosender und sich bei Notfällen an örtliche Polizei- und Feuerwehrdienststellen zu richten.

Bundesweite Entwarnung ab 8 Uhr

Um kurz nach 8 Uhr meldete das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass die Störung der Notrufnummern behoben sei. Auch mehrere Feuerwehren, zum Beispiel in Berlin und Köln, gaben Entwarnung. In der Nina-Warnapp wurden allerdings noch Störungen in mehreren Kreisen in Brandenburg sowie in Münster und dem Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen angezeigt.



Laut Bundesamt bestand die Störung nach Angaben der Deutschen Telekom zwischen 4.30 Uhr und 5.40 Uhr. Die Analysen zu den Ursachen laufen demnach noch.

Stromausfall in Köln – in Niedersachsen auch Krankenhäuser betroffen

In Köln, wo am 11. November Karneval gefeiert wird, wurde zunächst auch ein großflächiger Ausfall von Strom, Telefonnetz und Trinkwasser gemeldet. Der Stromverbrauch solle über Akkus und Batterien auf das Nötigste reduziert werden, hieß es.



In ganz Niedersachsen waren den Angaben zufolge neben den Notrufnummern auch die Amtsleitungen der Polizei und von Krankenhäusern von der Störung betroffen.