"Angst ist unser Feind"

Im Video: Kriegsgefahr durch Russland? Ukrainer äußern andere Vermutung

Schaut man sich in Kiew um, scheint das Leben seinen gewohnten Gang zu gehen. Trotz der immens angespannten Lage und eines möglichen Angriffs Russlands sind viele Bewohner unbesorgt – und äußern Vermutungen. (Quelle: t-online)

Das internationale Unbehagen angesichts russischer Militärmanöver an der ukrainischen Grenze wächst. Viele Ukrainer empfinden das ganz anders und sprechen offen darüber vor der Kamera.



Russland hat in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufgestellt. Der Truppenaufmarsch nährt Spekulationen, dass Russland eine Invasion in dem Nachbarland planen und einen Krieg beginnen könnte. Doch das scheint viele Ukrainer nicht zu verängstigen – im Gegenteil: Einige von ihnen sehen die Krise anders gelagert.

Was die Einwohner Kiews zur angespannten Situation und einer Kriegsgefahr sagen und welche Vermutung sie im Zuge des Konflikts äußern, erfahren Sie hier oder oben im Video.