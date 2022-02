"Ukraine über alles"

Im Video: Kleinkind führt Protest an – Menge reagiert

Menschen weltweit zeigen bei Protesten ihre Solidarität mit der Ukraine. Auch in der Hafenstadt Odessa demonstrieren Menschen gegen die russische Aggression – ganze vorne dabei ein Vater mit seinem Kind.

Wladimir Putins Entscheidung, die abtrünnigen Provinzen in der Ostukraine anzuerkennen, hat international für Aufruhr gesorgt. Demonstranten in vielen Teilen der Welt zeigen nun ihre Solidarität mit der Ukraine. Auch in der strategisch wichtigen Hafenstadt Odessa gingen am Mittwoch viele Menschen auf die Straße. Zwischenzeitlich angeführt wurden sie mit den Rufen eines Kleinkinds.

