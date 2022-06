Auch die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) triumphiert, mit einem spektakulĂ€ren Zuwachs: Mit mindestens zehnmal so vielen Sitzen wie bisher wird sie voraussichtlich drittstĂ€rkste Kraft im Parlament. RN-Parteichef Jordan Bardella sprach von einem "Tsunami" fĂŒr seine Partei.

Marine Le Pen jubelt: Ihre Partei werde "die grĂ¶ĂŸte Fraktion in der Geschichte (ihrer) politischen Familie" in der Nationalversammlung bilden, sagte sie am Sonntag in HĂ©nin-Beaumont. Nach Umfragen kommt die Partei von derzeit sechs auf 60 bis 100 Sitze. (Quelle: Henin Beaumont/imago-images-bilder)

Die bisher stĂ€rkste Oppositionskraft im Parlament und traditionelle Volkspartei der Republikaner plus VerbĂŒndete kamen auf 60 bis 78 Sitze, eine herbe Schlappe. Allerdings könnte die Regierung von Macron sich bei der Suche nach UnterstĂŒtzung im Parlament nun möglicherweise verstĂ€rkt an die bĂŒrgerlich-konservativen RĂ©publicains halten, sie könnten zum Königsmacher werden.

Sollte sich das Ergebnis bestĂ€tigen, könnte aber auch ein politisches Patt bis hin zu Neuwahlen drohen. Die fĂŒr Deutschland ĂŒbliche Konstellation, dass eine Koalition zur Bildung einer stabilen Regierung ausgehandelt werden muss, hat es in Frankreich seit Jahrzehnten nicht gegeben. Marine Le Pen kĂŒndigte noch am Abend an, sie wolle ein BĂŒndnis von "Patrioten" aus dem rechten und dem linken Lager schmieden.

FĂŒr Macron schwerer, Vorhaben umzusetzen

Bei der Parlamentswahl ging es fĂŒr Macron darum, ob er seine Vorhaben auch in seiner zweiten Amtszeit wird umsetzen können. DafĂŒr benötigte er eine Mehrheit im Parlament. Mit einer nun nur noch relativen Mehrheit sind der PrĂ€sident und die Regierung gezwungen, UnterstĂŒtzung aus den anderen Lagern zu suchen. Je nach Vorhaben werden sie sich auf Mitte-Links- oder Mitte-Rechts-KrĂ€fte zu stĂŒtzen versuchen.

Auch wenn viele Franzosen unzufrieden mit Macrons erster Amtszeit waren, profitierte der 44-JĂ€hrige davon, dass die Parlamentswahl in Frankreich als BestĂ€tigung der PrĂ€sidentschaftswahl empfunden wird. So nehmen traditionell vor allem UnterstĂŒtzer des Gewinners an der Abstimmung teil, andere bleiben hĂ€ufig zu Hause.

Zum Nachteil des LinksbĂŒndnisses war das komplizierte Wahlsystem, das zu teils gravierenden Unterschieden zwischen prozentualem Stimmanteil und der Sitzverteilung fĂŒhrt. Dabei zĂ€hlen am Ende nur die Stimmen fĂŒr den Gewinner im jeweiligen Wahlkreis.

Fernduell zwischen unterschiedlichen Charakteren

Trotz nur noch relativer Mehrheit fĂŒr das Macron-Lager werden Deutschland und Europa am Ende weiter mit einem verlĂ€sslichen Partner Frankreich rechnen können. Auch wird Frankreich im Ukraine-Konflikt zweifelsohne fester Bestandteil der geschlossenen Front des Westens gegen den Aggressor Russland bleiben.

In Frankreich warten wichtige Projekte auf die Umsetzung: Angemahnt werden Verbesserungen im Bildungs- und Gesundheitswesen, die Menschen warten auf Kaufkrafthilfen in der Krise und viele wollen energischere Schritte in der Klimakrise. Außerdem will Macron eine umstrittene Rentenreform durchziehen, die Franzosen sollen lĂ€nger arbeiten.