Nordrhein-Westfalen: Parteitage stimmen schwarz-grünen Koalitionsvertrag zu

Sechs Wochen nach der Landtagswahl haben CDU und Gr├╝ne den Weg frei gemacht f├╝r die erste schwarz-gr├╝ne Landesregierung Nordrhein-Westfalens. Nach dem Parteitag der CDU in Bonn stimmten am Samstag auch die Delegierten der Gr├╝nen in Bielefeld mit gro├čer Mehrheit f├╝r die Annahme des ausgehandelten Koalitionsvertrags.

Gro├če Mehrheiten f├╝r den Koalitionsvertrag

In Bonn sagte eine gro├če Mehrheit der Christdemokraten in einer offenen Abstimmung per Handzeichen Ja zu dem 146 Seiten starken Koalitionsvertrag. Das Parteitagspr├Ąsidium z├Ąhlte in den Reihen der rund 580 anwesenden Delegierten 4 Gegenstimmen.