Grüne Megaprojekte Grüne Zukunft oder nicht? Was von Visionen wirklich bleibt

Von dpa Aktualisiert am 26.03.2025 - 06:00 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Nicht alle Hoffnungen erfüllt: das Projekt Neom. (Archivbild) (Quelle: -/Saudi Press Agency/dpa/dpa-bilder)

Wer das Klima retten will, muss groß denken. An vielen Orten der Welt gibt es grüne Mammutprojekte. Doch nicht immer folgen den großen Ankündigungen auch große Taten.

Sie sollten die Vorreiter einer nachhaltigeren Zukunft werden: Mammutprojekte wie die Große Grüne Mauer in Afrika mit Tausenden Kilometern Bäumen oder die mit Flugtaxis ausgestattete Stadt The Line in Saudi-Arabien.

Riesige Summen fließen in die Vorhaben, die zeigen sollen, wie eine moderne Zivilisation lebenswert und klimafreundlicher funktionieren könnte. Nicht immer erfüllen sich die Hoffnungen. Ein Realitätscheck.

Neom und "The Line" - Saudi-Arabiens Zukunftsstadt am Roten Meer

Das ist das Vorhaben

Die futuristische Stadt Neom im Nordwesten Saudi-Arabiens soll neue Maßstäbe beim nachhaltigen Wohnen, Leben und Arbeiten setzen. In einer zuvor eher dünn besiedelten Wüstengegend ist dafür am Roten Meer eine Fläche vorgesehen, die fast der Größe Belgiens entspricht. Der Name Neom - eine Wortschöpfung aus Altgriechisch und Arabisch - steht für "neue Zukunft". Diese soll die Stadt, die vollständig von erneuerbaren Energien betrieben werden soll, nach dem Willen von Kronprinz Mohammed bin Salman einläuten.

Das Vorzeige-Projekt innerhalb Neoms ist "The Line", eine Art 170 Kilometer langer und verspiegelter Gebäudekomplex, mit 500 Metern noch deutlich höher als das Empire State Building in New York. Für Technologie und Forschung soll Neom zu einem Knotenpunkt zwischen Asien, Europa und Afrika werden. Bis 2030 sollen hier eine Million und bis 2045 rund neun Millionen Menschen leben. Der Kronprinz sprach von nicht weniger als einer "Revolution der Zivilisation".

Was daraus geworden ist

Die an Science-Fiction erinnernden Entwürfe und großen Ankündigungen sorgten seit dem Projektstart im Jahr 2017 für Schlagzeilen, etwa die geplanten Flugtaxis, ein künstlicher Mond und das in trockenem Gebirge geplante Skigebiet. Die gewaltigen Dimensionen und schleppenden Bauarbeiten weckten aber auch Zweifel. Kritik wurde auch laut, weil Angehörige des örtlichen Huwaitat-Stamms laut Menschenrechtlern vertrieben und teils getötet wurden.

Die Entwickler halten an den Plänen fest. Mehr als 140.000 Menschen aus mehr als 100 Ländern seien an dem Projekt beteiligt, sagte Entwicklungs-Chef Denis Hickey im Februar und erwähnte bisherige Investitionen von mehr als 140 Milliarden US-Dollar zur Entwicklung der Infrastruktur. Für "The Line" seien die Ziele aber schon deutlich zurückgeschraubt worden, berichtete der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf Insider. Bis zum Jahr 2030 werde inzwischen nur die Fertigstellung von 2,4 Kilometern des Projekts erwartet.

Woran es hapert

Der Golfstaat zählt zu den weltgrößten Ölproduzenten und den vermögendsten Ländern der Region, könnte sich mit Neom aber heftig verkalkuliert haben. Medienberichten zufolge sind die geplanten Kosten regelrecht explodiert. Bis zu einem möglichen Abschluss im Jahr 2080 würden Investitionen von 8,8 Billionen US-Dollar nötig, berichtete das "Wall Street Journal" aus internen Unterlagen des Projekts. Das entspricht etwa dem 25-fachen Staatshaushalt Saudi-Arabiens.

Hinzu kommt, dass Kritik gegenüber dem Königshaus und der Regierung in Saudi-Arabien mit härtesten Mitteln verfolgt wird. Einige Landsleute wurden wegen Posts in sozialen Medien zu jahrzehntelanger Haft verurteilt. Der Kronprinz und faktische Herrscher soll strikt an seinen ehrgeizigen Zielen festgehalten und Projektleiter ihm die echten Kosten vorenthalten haben, berichtete das "Wall Street Journal". Selbst Finanzminister Mohammed al-Dschadaan äußerte inzwischen Sorgen über die "die Fähigkeit der (saudischen) Wirtschaft, diese Art von Ausgaben aufrechtzuerhalten".

"Great Green Wall" – Afrikas Baumgrenze gegen die Wüste

Das ist das Vorhaben

Entlang des gut 8.000 Kilometer langen südlichen Randes der Sahara sollte mit der "Great Green Wall" (Große Grüne Mauer) ein Schutzwall aus Bäumen gepflanzt werden – so das Ziel, das afrikanische Staatschefs 2007 ausriefen.