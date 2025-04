An vorderster Front: Indigene im Klimawandel

Indigene auf der ganzen Welt sind so etwas wie das Frühwarnsystem für den Klimawandel : Da die Urvölker in Afrika, Asien, im Südpazifik und Lateinamerika häufig eng mit der Natur verbunden leben, spüren sie die Folgen der Erderwärmung als Erste.

Hüter großer Waldgebiete und Ökosysteme

Zu viel Wasser: Neue Heimat wegen steigender Meeresspiegel

Wegen der drohenden Überflutung infolge des steigenden Meeresspiegels wurden die Bewohner einer kleinen Insel in Panama im vergangenen Jahr auf das Festland umgesiedelt. Rund 1.350 Menschen der indigenen Volksgruppe der Guna zogen in die neu gebaute Siedlung Nuevo Cartí an Panamas Nordküste. Der Exodus der Guna gilt als einer der ersten durch den Klimawandel erzwungenen Umsiedlungen in Lateinamerika.