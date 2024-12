Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das auslaufende Jahr ist keines, dem man nachtrauern muss. Krieg und Katastrophe, wohin man blickt. Obendrein eine aggressive Dauererregung, die die Demokratie gefährdet. Höchste Zeit für Besinnung im digitalen Off.

Gelungene Prosa bereitet mir Genuss von regelrecht erotischer Dimension. Lese ich zum Beispiel Stefan Zweig, taumele ich seitenweise glückstrunken von einem Satz in den nächsten. Was für eine Sinnlichkeit, was für ein Feingefühl und welche Meisterschaft, Gefühle, Beobachtungen und Gedanken in Sprache zu verwandeln.

Mit Lyrik hingegen tue ich mich seit jeher schwer. Und doch ist einer der schönsten Texte deutscher Sprache, den ich kenne, ein Gedicht. Es heißt "Weltende" und stammt von Jakob van Hoddis. Es geht so:

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,

In allen Lüften hallt es wie Geschrei.

Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei,

Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.

Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen

An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.

Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.

Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.

Kaum je ein in deutscher Sprache verfasster Text schillert in so vielen Farben wie dieser. Lakonisch kommen die Verse daher, und sind deshalb so gewaltig. Sie klingen lapidar, fast banal, und künden doch von etwas ganz Großem, das da dräut. Die Wortwahl wirkt ungelenk, mindestens verstörend (wieso gehen Dachdecker "entzwei"?, das können doch nur Dinge wie Tassen oder Gläser), und ist doch so virtuos. Die Szenerie bleibt rätselhaft diffus und erscheint zugleich ganz konkret. Die Melodie der Worte klingt fast kitschig vollkommen – und ist eben drum einmal gekonnt unterbrochen von dem Satz, der sich von einer Zeile in die nächste hangelt. Ein Enjambement, wie der Fachmann sagt.

1911 hat van Hoddis "Weltende" geschrieben, im Eindruck eines drohenden Einschlags des Halleyschen Kometen auf der Erde, dessen Schweif manche Wissenschaftler auch im Stern von Bethlehem wiederzuerkennen glauben. Aber die Zeilen klingen, als seien sie für unsere Tage verfasst worden: Krieg, Klimawandel, der die Meere ansteigen lässt. Katastrophen mit modernen Verkehrsmitteln wie Eisenbahnen oder Autos.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef und Mitglied der Chefredaktion von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung“, den "Spiegel“ und das Politmagazin "Cicero“, dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

Die Analogien reichen noch weiter, als man beim ersten Lesen glaubt. Als Van Hoddis diese Zeilen schrieb, legte sich gerade eine furchtbare Anspannung über den europäischen Kontinent, die sich nach einem tödlichen Schuss auf einen Thronfolger in einem schrecklichen Krieg entlud. Damals waren es die Intellektuellen, die mit besonderer Begeisterung in diese erstmals mit schwerem Material mechanisierte Schlacht zogen. Ernst Toller hat in seiner Autobiografie "Eine Jugend in Deutschland" Zeugnis von dieser Kriegslüsternheit einer ganzen Generation abgelegt. Selbst der sonst immer so abgeklärte Thomas Mann war von dieser Begeisterung befallen.

Diese aggressive Aufgeladenheit hat man in dem abgelaufenen Jahr auch überall verspürt. Mindestens eine Partei macht sie sich zunutze, um diese Energie in ihren Akkus zu sammeln. Die digitalen Frei- und Schreiräume von X (ehemals Twitter), Telegram und Co. triggern und treiben diejenigen, die sich dort zu viel aufhalten, manchmal über die verbale Gewalt hinaus.

Alles schaukelt sich besinnungslos auf in den digitalen Brüllkammern. Und die herkömmlichen Medien, man muss das selbstkritisch sagen, tragen ihren Teil zu dieser permanenten Überreizung und daraus folgenden Gereiztheit bei.

Diese Aggression hat auch die Weltenlenker erfasst. Wladimir Putin, irgendwo zwischen entrückt und verrückt, versucht, mit Waffengewalt und gnadenlosem Gemetzel die Sowjetunion und die glorreichen russischen Zeiten wieder herbeizubomben. In den USA steht ein Mann kurz vor dem Wiedereinzug ins Weiße Haus, der sein Wissen aus dem Trash-TV oder sozialen Netzwerken zieht. Und der über ebenso wenig Impulskontrolle verfügt wie der Borderliner Elon Musk, den er zu seinem Majordomus gemacht hat.

Eine bitterböse Komödie wird Realität