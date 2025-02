Mal Inventur machen?

An diesen beiden kleinen Beispielen sei festgemacht: Es würde nicht schaden, auch hierzulande einmal Inventur zu machen. Am besten packt das die nächste Regierung an. Es muss ja kein Multimilliardär mit Eigeninteressen sein, sondern vielleicht ein Unternehmen wie Roland Berger, das mal reinschaut in die Effizienz der Regierungsmaschinerie in Deutschland. Um vorzuschlagen, was weg kann. Berger und solche Agenturen können das. Die machen das Tag für Tag in großen Konzernen. Die sehen sofort die Ecken, in denen sich nur Staubmäuse sammeln.