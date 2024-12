Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, begrüßte Musk und Ramaswamy bei einem Treffen Anfang Dezember in Washington mit den Worten, dass dies "ein historischer Moment für unser Land" sei. "Es gibt eine enorme Menge an Verschwendung, Betrug und Missbrauch", sagte Johnson. "Die Regierung ist zu groß, sie macht zu viele Dinge, und sie macht fast nichts gut." Die Steuerzahler hätten Besseres verdient.

"Historisch" allerdings ist an der DOGE-Initiative der Milliardäre kaum etwas. Bemühungen, die US-Bürokratie zu stutzen, gab es in den vergangenen Jahrzehnten einige. Den bisher letzten Versuch dazu unternahm ein Mann, der heute ein Kritiker der Trump-Regierung sowie zentraler Figuren in Trumps Kabinett und Beraterstab ist: Al Gore. Als Vize des demokratischen US-Präsidenten Bill Clinton machte er sich bereits vor 32 Jahren daran, das Regieren in den USA "neu zu erfinden".