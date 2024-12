Bürokratie ist in Verruf geraten – nicht erst, seit Elon Musk ihr als Berater des künftigen US-Präsidenten den Kampf ansagt. Auch in Deutschland gibt es ein Gremium, das sie eindämmen soll. Dessen Vorsitzender wünscht sich mehr Einfluss.

Lutz Goebel ist seit 2022 ehrenamtlicher Vorsitzender des Normenkontrollrats. Er ist zudem Geschäftsführender Gesellschafter der Henkelhausen GmbH & CO. KG, einem Maschinen- und Anlagenbauer aus Krefeld. Bis 2017 war er Präsident des Verbands Die Familienunternehmer, bei dem er aktuell noch Präsidiumsmitglied ist. Goebel wurde 1955 in Siegen geboren. Er stammt aus der Siegener Unternehmerfamilie Achenbach.

Sie spielen auf Elon Musks Plan an, massiv Stellen in der Verwaltung zu streichen. Manche sind ja überzeugt, das wäre auch ein Weg für Deutschland. Sie nicht?

Nein. Es reicht nicht aus, Personal abzubauen und Behörden zu schließen, die Aufgaben müssen dann ja an anderer Stelle erledigt werden. Elon Musk wird auch erst einmal zeigen müssen, ob er den angekündigten Bürokratieabbau in den USA tatsächlich so umsetzen kann. Was wir aber in Deutschland brauchen, ist tatsächlich ein radikales Umdenken beim Thema Bürokratie, um diesen Staat wieder in Ordnung zu bringen.