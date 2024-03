Gutachten: Ausbau von Windenergie henkt hinterher

Scheller argumentiert, der Ausbau etwa von Windenergie an Land hinke aber weit hinterher. 2023 seien beispielsweise nur die Hälfte der eigentlich nötigen Projekte vergeben worden. Es sei nicht realistisch, dass man in diesem Jahr auf den Zielpfad zurückkehre. Es fehle zudem eine Überwachung, die Folgen der Energiewende für Flächen, Artenvielfalt und andere Umweltschäden im Blick behalte.

"Weitere Preissteigerungen sind absehbar"

Der Ausbau der Netze werde zudem teuer, was die Regierung nicht transparent mache: Bis zum Jahr 2045 fielen allein für den Ausbau der Stromnetze Investitionskosten von mehr als 460 Milliarden Euro an. Dies werde Energie weiter verteuern, obwohl die Preise für Strom in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen seien. "Sie gehören zu den höchsten in der EU. Weitere Preissteigerungen sind absehbar", sagte Scheller.