Google Deutschland GmbH in Muenchen,Arnulfpark Sitz,Bueros,Fassade,Gebaeude,Logo,Firmenlogo,Firmenemblem. *** Google Deutschland GmbH in Munich,Arnulfpark headquarters,offices,facade,building,logo,company logo,company emblem (Quelle: Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de/imago)