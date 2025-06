Macht der Krieg alles nur noch schlimmer? Nicht unbedingt. Der Krieg gegen den Iran kann die Welt besser machen. Und eine Revolution in Teheran wäre ein Sieg der Freiheit.

Wo immer auf der Welt ein Konflikt eskaliert, reagieren Diplomaten reflexartig: Die Parteien sollen umgehend ihre Kampfhandlungen einstellen, einen Waffenstillstand vereinbaren, Verhandlungen aufnehmen. Erst recht, wenn das Kampfgebiet im Nahen Osten liegt, wo schon so viele Kampfgebiete liegen. Auch Politik und Medien haben diesen Reflex: Bitte nicht schießen! Lasst uns reden.

Als im vergangenen Jahr die syrischen Rebellen auf Damaskus vorrückten, wo der Diktator Assad regierte, forderten mehrere Nato-Staaten, darunter Deutschland, die Konfliktparteien zur Deeskalation auf. Die Bundesregierung holte eine zehn Jahre alte UN-Resolution aus dem Archiv, in der Friedensgespräche zwischen der syrischen Regierung und der Opposition gefordert wurden. Hätten sich die Milizen des heutigen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa darauf eingelassen, wäre Assad wohl immer noch Staatschef. Sie setzten ihren Marsch auf Damaskus fort, Assad floh nach Russland . Die Welt atmete auf.

Die Diplomatie des Westens ist im Iran gescheitert

Anfang 1979 kehrte der iranische Geistliche Ajatollah Khomeini aus dem französischen Exil in sein Heimatland zurück. In Teheran wurde er von Hunderttausenden begeistert empfangen, in der ganzen Welt jubelten ihm Millionen zu. Nicht nur gläubige Muslime, sondern auch linke Studenten und Intellektuelle, arabische Nationalisten, einfache Leute, die auf ein besseres Leben hofften. Unter dem Schah, der das Land zuvor beherrscht hatte, war der Iran zu einer Ölmacht aufgestiegen, aber vom neuen Reichtum profitierte nur eine korrupte Oberschicht. Khomeini versprach Gerechtigkeit und Einigkeit.