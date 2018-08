Aus Ärger über Frisur

Mann versprüht Reizgas in Friseursalon

16.08.2018, 15:59 Uhr | AFP

In Bremen hat ein unzufriedener Kunde seine Friseurin mit einem Pfefferspray angegriffen. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Weil ihm offensichtlich sein neuer Haarschnitt nicht gefiel, hat ein 34-Jähriger Reizgas in einem Bremer Friseursalon versprüht. Wie die Polizei in der Hansestadt am Donnerstag mitteilte, ließ sich der Mann am Mittwochnachmittag von der 52-jährigen Chefin des Salons die Haare schneiden. Er sei aber mit dem Schnitt nicht zufrieden gewesen und habe die Rechnung nur widerwillig beglichen.

Der Mann kehrte den Angaben zufolge kurze Zeit später in den Salon zurück und versprühte Pfefferspray. Die Chefin und eine 23-jährige Mitarbeiterin wurden leicht verletzt. Der Täter soll anschließend noch die Mittelfinger gezeigt haben und zu Fuß weggelaufen sein.

Einsatzkräfte stellten ihn kurze Zeit später am Bahnhofsplatz. Ermittelt wird gegen den Mann nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, weil er auch einen verbotenen Böller bei sich trug.