Besondere Ausstellung

Make-up von Bundeskanzlerin Merkel kommt ins Museum

05.11.2018, 17:49 Uhr | dpa

Es ist beinahe unsichtbar und doch immer im Bild, sobald die Kanzlerin vor die Kamera tritt: ihr Make-up. In Paris ist es nun Teil einer Kunstausstellung.

Der Puder ist zu einem Haufen angeordnet und thront auf einem Podest. Das Make-up legt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, wenn sie vor die Kamera tritt. In Paris ist es nun Teil der Installation "The Happy Museum" des Wahl-Berliners Simon Fujiwara in der Pariser Kunststifung "Lafayette Anticipations" nahe dem Centre Pompidou.

Auf den drei Stockwerken des im März 2018 eröffneten Laboratoriums für Künstler – als solches sieht sich die Stiftung der Luxuskaufhauskette Galeries Lafayette – stellt sich der gebürtige Londoner Fragen nach Werten und Widersprüchen der heutigen Gesellschaft, in der der Alltag ohne Selbstdarstellung und -inszenierung kaum noch denkbar ist.

Der Künstler recherchierte die spezielle Zusammensetzung des Puders

Das Make-up der Bundeskanzlerin steht für die perfekte Oberfläche und für Illusionen. Es ist eine spezielle Schminke, deren Zusammensetzung der 36 Jahre alte Künstler von der Visagistin der Kanzlerin erfahren habe, erklärte die Pariser Kunststiftung.







Die Ausstellung mit dem Titel "Revolution" ist bis zum 6. Januar zu sehen. Sie vereint Werke, die teilweise mit Unterstützung der Kunststiftung entstanden sind.