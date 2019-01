Die Nacht in Deutschland

Polizei zieht erste Bilanz der Silvesterfeiern

01.01.2019, 12:28 Uhr | dpa, df

In der Silvesternacht blieb es laut Polizei offenbar weitgehend friedlich, vereinzelt kam es allerdings zu Gewalttaten und Angriffen. In Köln kam es nach einem Brand zu einer Massenschlägerei mit zeitweise 50 Beteiligten.

Messerangriff, Reizgas in der Disko und Raketen auf Polizisten: In der Silvesternacht kam es in Deutschland zu mehreren Gewalttaten. Laut Polizei blieb es dennoch größtenteils friedlich.

Nach dem Jahreswechsel haben die deutschen Polizeibehörden eine erste Bilanz der großen Silvesterfeiern im Land gezogen. Dabei blieb es offenbar weitgehend friedlich, vereinzelt kam es zu Gewalttaten und Angriffen auf Rettungskräfte.



Überfüllung vor dem Brandenburger Tor

Auf der größten Party Deutschlands vor dem Brandenburger Tor in Berlin gab es anders als in den Vorjahren bis Mitternacht kaum unangenehme Vorfälle. "Es gab nur kleinere Reibereien", so eine Polizeisprecherin. Wegen des großen Andrangs mussten bereits um 22.30 Uhr die Zugänge geschlossen werden.

Die Berliner Feuerwehr rückte zwischen 19.00 Uhr und 6.00 Uhr morgens insgesamt 1.385 mal aus. Das sei ein Rückgang von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Die Beamten berichteten auch von Übergriffen auf Einsatzkräfte: Insgesamt habe es in der Nacht in Berlin 49 Angriffe gegeben, ein Feuerwehrmann sei mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Ruhe im Kölner Zentrum – Angriffe in Dortmund

In Nordrhein-Westfalen verlief die Silvesternacht weitgehend friedlich. Bisher sei "alles ruhig", sagte eine Mitarbeiterin des Lagezentrums des Innenministeriums am späten Silwesterabend. Auch in den Party-Städten Köln und Düsseldorf wurden zunächst keine größeren Zwischenfälle gemeldet. Es sei zunächst weniger los als an einem normalen Wochenende, sagte ein Mitarbeiter der Düsseldorfer Leitstelle.

In Dortmund wurden Polizisten in der Neujahrsnacht mit einer Silvester-Rakete beschossen und mit Flaschen beworfen. Zu den Angriffen auf die Beamten kam es nahe der Innenstadt aus einer Personengruppe heraus, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Die Lage habe aber schnell wieder beruhigt werden können. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann, der die Rakete geschossen habe, sei in Gewahrsam genommen worden. Weitere Personen sollten angezeigt werden.

Hamburg: Mann mit Messer schwer verletzt



In Hamburg ist am Silvesterabend an einem S-Bahnhof mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Augenzeugen zufolge sei es zuvor am S-Bahnhof Hammerbrook zum Streit zwischen mehreren Männern gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Einer von ihnen sei dann mit einem Messer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Identitäten der Beteiligten und die Hintergründe waren noch unklar.

In Saarbrücken nahm eine Silvesterfeier in einer Disko ein übles Ende: Kurz nach fünf Uhr früh versprühte ein Unbekannter auf der Tanzfläche Reizgas, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin liefen die Gäste fluchtartig ins Freie. Mehrere Menschen, unter ihnen eine Schwangere, wurden leicht verletzt.







Ein Besucher musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Pfefferspray-Behälter wurde von der Polizei sichergestellt, nach dem Täter wird gefahndet.

In Hannover gab es in der zentralen Innenstadt erstmals ein Böllerverbot - und das kam offenbar gut an. Wie die Polizei mitteilte, warfen Menschen, die im Zentrum feiern wollten, mehr als 300 Raketen und Böller freiwillig in mit Wasser gefüllte Tonnen.