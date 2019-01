Discounter bietet Mehlwurm-Nudeln an

View this post on Instagram

💚Insekten-Pasta mit 10% Mehlwurmmehl💚 Diese besonders proteinfreundlichen Fertigerichte aus der Tiefkühltruhe gib es gerade in 3 leckeren Sorten bei Netto💛❤️: Red Thai Curry, Paprika Frischkäse und Harissa mit Kircherbsen & Gemüse. Welche Sorte wollt ihr noch heute Abend bei mir auf YouTube sehen? ✨Werbung unbezahlt✨ . . . . . #pasta #nudeln #nudelnmachenglücklich #netto #insektenpasta #fertiggericht #ibes2019 #junkfood #insekten #dschungelcamp2019 #insektenessen #mehlwürmer #rtl #ichbineinstarholtmichhierraus