Tier entlaufen

Husky vertreibt sich Wartezeit auf Autositz

21.03.2019, 12:55 Uhr | dpa

Ein Husky lief seinem Herrchen aus noch ungeklärten Gründen davon. Nur ein aufmerksamer Beobachter rettete den Hund vor Schlimmerem. Der Ausflug endete glimpflich.

Ein Hund hinter dem Steuer: Diese kuriose Entdeckung machte die Polizei in Plettenberg im Sauerland am Mittwochabend. Ein Mann hatte zuvor beobachtet, wie der entlaufene Husky vor ein Auto gelaufen war. Zur Sicherheit habe er das Tier in seinem Wagen untergebracht und die Polizei verständigt, berichteten die Beamten am Donnerstag.







Der Husky vertrieb sich die Wartezeit damit, das Auto zu erkunden. Auf dem Fahrersitz machte es sich das Tier schließlich gemütlich. Am Ende nahm sich das Ordnungsamt der Sache an. Noch am Abend melde sich die Besitzerin des Hundes und holte ihn ab. Wie das Tier entlaufen konnte, war zunächst unklar.