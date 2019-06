Samuel gegen die Raser

Vierjähriger sagt: "Hier ist keine Rennstrecke"

18.06.2019, 13:24 Uhr | t-online.de, sth

Ein Vierjähriger wollte Raser im bayerischen Pfaffenhofen ausbremsen. Er stellte sich mit einem Tempo-30-Schild an den Straßenrand. Schon bald bekam er Verstärkung.

Das Haus von Samuels Oma liegt in einem ruhigen Wohngebiet im bayerischen Pfaffenhofen. Doch seit auf der Hauptstraße gebaut wird, rasen öfter Autos vorbei. Manche Fahrer halten sich wohl nicht an die Tempo-30-Zone. Davon hatte Samuel genug. Da malte er ein Tempo-30-Schild, zog seine Polizisten-Uniform an und schnappte sich die Trillerpfeife. So stellte er sich an den Straßenrand – und ermahnte die vorbeifahrenden Autofahrer.

Während einer Streifenfahrt wurden unsere Kollegen auf einen kleinen Nachwuchspolizisten aufmerksam. In Pfaffenhofen a.... Gepostet von Polizei Schwaben Süd/West am Donnerstag, 13. Juni 2019

Der "Südwest Presse" erzählte Samuel später: Er sei sauer, weil einige Fahrer ihn nicht beachtet hätten. Aber viele seien auch "mit Daumen rauf vorbeigefahren", ergänzte Samuels Mutter. Sie hatte die Aktion vom Grundstück aus beobachtet. "Hier ist keine Rennstrecke", sagte der kleine Samuel in einem Video.

Zufällig kommt ein Streifenwagen vorbei

Bekannt wurde der Junge, nachdem die Polizei Schwaben Süd/West ein Foto auf ihrer Facebook-Seite postete. Ein Polizist und eine Polizistin hatten Samuel wohl zufällig bei einer Streife entdeckt.







In dem Beitrag hieß es: "Aufgrund seines Dienstgrades blieb unseren Kollegen nichts anderes übrig, als sich der Aktion des 'Vorgesetzten' anzuschließen." Der Post hat inzwischen etwa 2.000 "Gefällt mir"-Angaben.