Deutscher lebt seit Wochen am Flughafen in Neu-Delhi

12.05.2020, 07:24 Uhr | t-online.de, mja

Der Fall erinnert an Tom Hanks und den Film "Terminal": Im indischen Neu-Delhi ist ein Deutscher wegen der Corona-Krise am Flughafen gestrandet.

Eigentlich wollte Edgar Z. längst seinen Rückflug nach Deutschland angetreten haben. Doch dann kam Corona, und der 40-jährige Deutsche steckte von einem Tag auf den anderen am Flughafen in Neu-Delhi (Indien) fest. Am 18. März war er ursprünglich auf der Rückreise nach Europa, von Hanoi (Vietnam) sollte seine Route zunächst nach Istanbul führen, wie die "Hindustan Times" berichtet. In Indien sollte der Tourist lediglich zwischenlanden.

Doch dort ging es plötzlich nicht mehr weiter: Alle Flüge aus und in die Türkei wurden an jenem Tag gestrichen. Edgar Z. befand sich im Transitbereich des Flughafens und wartete. Indien befindet sich zu dieser Zeit im Shutdown, und das noch mindestens bis zum 17. Mai. Edgar Z. wird laut dem Zeitungsbericht nicht von der deutschen Botschaft unterstützt – anders als andere internationale Reisende, die durch ihre Ländern jeweils außerhalb des Flughafens untergebracht werden konnten.



Kriminelle Vergangenheit: Botschaft verwehrt Unterstützung

Der 40-Jährige ist den Angaben zufolge zweifach vorbestraft. Deshalb werde ihm die Unterstützung verwehrt, und in Indien könne er darum kein Visum beantragen. Um welche Vergehen es dabei geht, ist unklar. Wie das Portal "Reisereporter" berichtet, ist dem Auswärtigen Amt der Fall bekannt: Die Botschaft in Neu-Delhi stehe mit Edgar Z. und den indischen Behörden in Kontakt. Z. sei über die Möglichkeiten einer Rückreise nach Deutschland informiert worden. Wie dies vor einem Ende des Lockdowns in Indien aussehen könnte, teilte die Behörde nicht mit. Z. hat offenbar Visa für verschiedene Länder – doch solange der internationale Flugverkehr in Indien nicht wieder aufgenommen wird, dürfte ihm das wenig nützen.



Edgar Z. soll seine bisherige Zeit im Transitbereich vor allem mit Lesen und Telefonieren verbracht haben. So berichten es Sicherheitsleute der "Hindustan Times". Sein Fall erinnert an den Film "Terminal" des amerikanischen Regisseurs Steven Spielberg mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Z. versorge sich in den noch geöffneten Fast-Food-Restaurants mit Essen. Von Mitarbeitern des Flughafens soll er einen Liegestuhl, ein Moskitonetz und Zahnpasta bekommen haben.