Tier auf Wanderschaft

Grasendes Kamel sorgt für Polizeieinsatz bei Ueckermünde

01.07.2020, 09:28 Uhr | dpa

In Vorpommern wird die Polizei wegen eines wild grasenden Kamels gerufen. Kurz darauf stellt sich heraus: Das Tier ist nicht alleine auf Wanderschaft.

Ein Mann, eine Frau, ein Kamel: Dieses ungewöhnliche Trio hat in Vorpommern einen nächtlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Kamel graste kurz nach Mitternacht mitten in Luckow etwa 10 Kilometer von Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) entfernt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.



Von Polen nach Paris zu Fuß

Bevor die Beamten entscheiden mussten, was mit dem für die Region untypischen Pflanzenfresser passieren soll, meldeten sich die Besitzer. Es war ein Wandererpaar, das von Polen nach Frankreich zu Fuß unterwegs ist. Die 21-jährige polnische Frau und der französische Mann nutzten nach eigenen Angaben das Kamel als Lastenträger auf ihrer Pilgerwanderung.

Sie kamen vermutlich über den Grenzübergang Hintersee aus Stettin (Szczecin), hatten diesmal ihr Tagesziel mit Schlafstätte nicht erreicht und in Luckow gerastet. "So ein Paar mit Kamel fällt hier auf, wir hatten schon mehrere Anrufe von besorgten Leuten", sagte der Polizeisprecher in der Leitstelle in Neubrandenburg. Von der Großstadt Stettin bis nach Paris sind es rund 1.200 Kilometer.