Suche nach Parkplatz

Mann verfährt sich um 50 Kilometer – Vermisstenmeldung

25.09.2020, 16:06 Uhr | dpa

Ein 89-Jähriger hat sich bei der Suche nach einem Parkplatz in Fürth enorm verfahren. Er blieb so lange weg, dass seine Frau ihn als vermisst meldete. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Auf der Suche nach einem Parkplatz hat sich ein Mann am Donnerstagabend rund 50 Kilometer verfahren. Zuvor hatte der 89-Jährige seine Frau vor einem Restaurant abgesetzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Danach suchte er im Stadtgebiet Fürth nach einem Parkplatz, landete aber aus bisher ungeklärter Ursache im knapp 50 Kilometer entfernten Obernzenn bei Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim).



Auto steuerte in einen Wald

Aufmerksame Anwohner beobachteten ein "verdächtiges" Fahrzeug, berichtete die Polizei. Da das Auto in einen Wald steuerte, rief ein Nachbar die Beamten und verfolgte das Auto. Auch die Frau meldete ihren Ehemann in der Zwischenzeit als vermisst.

Gegen Mitternacht fanden die Beamten den Mann orientierungs- und hilflos, denn das Auto hatte sich festgefahren. Die Polizei organisierte eine Rückfahrt für den in Fürth lebenden Senior. Mit seiner Frau wollte er am Abend eigentlich seinen 89. Geburtstag feiern.