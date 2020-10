Schräge Pence-Perücke

Kuriose Szene aus TV-Duell wird zum Halloween-Kostüm

09.10.2020, 15:18 Uhr | JaH, t-online

Als Mike Pence und Kamala Harris sich jüngst ein TV-Duell lieferten, stahl ihnen eine Fliege die Show. Auf dem Kopf des Vizepräsidenten gefiel es dem Tierchen sehr gut. Nun wird dieser Anblick zur schrägen Halloween-Verkleidung.

Für US-Amerikaner beginnt gerade eine ihrer beliebtesten Saisons: Halloween steht vor der Tür. Nicht nur Kürbisse werden zu gruseligen Grimassen zerschnitzt, Menschen vielerorts schmeißen sich auch selbst in Schale und die kann dabei nicht schräg genug sein.

Da in den USA gerade ein Thema die Massen bewegt, findet dieses natürlich auch bei den Halloween-Verkleidungen Beachtung: die US-Präsidentschaftswahl am 3. November. Anlässlich dessen gaben sich vor Kurzem Republikaner Mike Pence und Demokratin Kamala Harris in ihrer einzigen TV-Debatte die Ehre. Dabei ließ sich eine Fliege auf dem silberfarbenen Haupthaar des US-Vizepräsidenten nieder. Zwar schenkten die beiden Hauptakteure dem Tier keine Beachtung, in den Sozialen Netzwerken wurde die Fliege aber trotzdem zur Nummer eins.

Mike Pence's fly from VP debate is now a Halloween costume https://t.co/hGNlpgoxHv pic.twitter.com/FDJKA2yVDq — New York Post (@nypost) October 8, 2020

"Make Your Head Great Again"

Auf diesen Zug springt nun auch die Verkleidungsbranche. Unter dem Motto: "Make Your Head Great Again" (auf Deutsch: Mach deinen Kopf wieder groß) in Anlehnung an Donald Trumps Motto: "Make America Great Again" (auf Deutsch: "Mach Amerika wieder groß") verkauft die Webseite "3 Wishes" eine Perücke nach dem Vorbild von Pence.

Für 49,95 Dollar, umgerechnet rund 39 Euro, kann das gute Stück erworben werden. Man sei damit der Hingucker auf jeder Party, schreibt die Firma. Mit dabei ist sogar auch die USA-Flagge in Form eines Ansteckers.

Total time a fly sat on Mike Pence's head: two minutes pic.twitter.com/PtI0rKSi5I — Timothy Burke (@bubbaprog) October 8, 2020

"Die Fliege, die ganze zwei Minuten lang auf dem Kopf von Pence saß, ist vielleicht der Teil des Abends, an den man sich am besten erinnern wird", schrieb Journalist Nate Silver von der Webseite FiveThirtyEight nach der TV-Debatte über den ungebetenen Gast im Studio.

Etliche Zuschauer lachten zudem über die lustige Begebenheit und setzten satirische Tweets sowie humorvolle Collagen ins Netz.