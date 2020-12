"Strebe nicht nach Weltherrschaft"

Politiker in Namibia heißt Adolf Hitler

Wahl in Windhuk: Auch in Namibias Hauptstadt ist am 25. November gewählt worden. (Quelle: Xinhua/imago images)

Ein Lokalpolitiker ist in Afrika in das Amt des Landrats aufgestiegen. Das Skurrile: Der 54-Jährige trägt den gleichen Namen wie der Diktator des Deutschen Reichs. Ändern will er ihn aber nicht.

In Namibia ist ein Mann in der Region Oshana zum Landrat gewählt worden, der einen historisch stark belasteten Namen trägt: Der 54-Jährige heißt Uunona Adolf Hitler. "Dass ich diesen Namen habe, heißt nicht, dass ich Oshana jetzt unterwerfen will", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Es heißt nicht, dass ich nach der Weltherrschaft strebe." Sein Vater habe ihm den Namen gegeben. Uunona Hitler vermute, dass er gar nicht gewusst habe, was der Name bedeute.

"Für mich war das als Kind ein ganz normaler Name. Erst als Heranwachsender begriff ich: Dieser Mann wollte die ganze Welt unterwerfen. Ich habe mit all diesen Dingen nichts zu tun", erklärte er.

Bei öffentlichen Auftritten lasse der Politiker seinen Nachnamen "Hitler" einfach weg. Eine Namensänderung sei aber nicht vorgesehen. "Er steht in allen offiziellen Dokumenten. Dafür ist es zu spät", sagte der 54-Jährige.

Adolf Hitler war von 1933 bis 1945 Diktator des Deutschen Reichs und für den Mord an Millionen Juden verantwortlich. Er löste den Zweiten Weltkrieg aus.