Weltrekord gebrochen

Franzose badet über 2,5 Stunden in Eiswürfeln

20.12.2020, 11:34 Uhr | AFP

Schon allein die Vorstellung verursacht Gänsehaut: ein Franzose hat den Weltrekord im Eisbaden gebrochen und musste dafür umgeben von Eiswürfeln ausharren. Die Aktion war für einen guten Zweck.

Zwei Stunden, 35 Minuten und 43 Sekunden – so lange hat ein Franzose in Eiswürfeln ausgehalten. Romain Vandendorpe stellte damit am Samstag in Wattrelos im Norden Frankreichs einen neuen Weltrekord im eisigen Dauerfrieren auf. Der 34-Jährige hielt sich in einem Glascontainer auf, der bis zu seinen Schultern mit Eiswürfeln gefüllt war.

Vandendorpe wollte mit der Aktion Geld für eine Hilfsorganisation für Kinder mit Krebs sammeln. "Jeder könnte einen Euro geben für jede Minute, die Romain in den Eiswürfeln ausgehalten hat", sagte der Vorsitzende der Organisation, Steve de Matos.

Vandendorpe hatte nach eigenen Angaben zwei Jahre lang unter anderem in einem mit Eiswasser gefüllten Whirlpool sowie in einem 500-Liter-Gefrierschrank trainiert. Er habe sich durch Konzentration und Vorstellungskraft in einen "Zustand von Tagträumen" gebracht, berichtete der 34-Jährige.



Romains Rekordversuch verfolgten nach Angaben eines AFP-Reporters etwa 50 Menschen und eigens bestellte Juroren. Am Ende verbesserte Vandendorpe den bisherigen Weltrekord um 40 Minuten.