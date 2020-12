Zwei Zusteller im Verdacht

Polizei findet Hunderte Kisten mit ungeöffneter Post

28.12.2020, 17:07 Uhr | dpa

Polizeiwagen im Einsatz: In Bottrop haben Einsatzkräfte Hunderte Kisten mit ungeöffneter Post sichergestellt. (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Zwei Zusteller haben in Bottrop offenbar schon seit Monaten Tausende Briefe unterschlagen. In einem Keller stieß die Polizei auf Hunderte Kisten mit nicht ausgetragener Post. Gegen die beiden wird nun ermittelt.

Die Polizei hat in Bottrop mehrere Hundert Kisten mit nicht ausgetragenen Briefen entdeckt. Die ungeöffnete Post sei nach einem Zeugenhinweis in zwei Garagen, Kellerräumen und Autos gehortet worden, teilten die Beamten am Montag mit. Diese seien einer 54-Jährigen und einem Mann im Alter von 30 Jahren zuzuordnen, die bei einer Briefzustellerfirma gearbeitet hätten.



Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung gegen die Verdächtigen ein. Den Angaben nach waren die Briefe bereits seit längerer Zeit gesammelt worden, statt sie auszutragen. Die Post solle nun wieder an die Firma gehen, damit sie zugestellt werden könne.