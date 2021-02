Ordnung muss sein

Dresden sucht Schöpfer von Monsterfisch

03.02.2021, 15:35 Uhr | dpa

Dresden: Eine Skulptur aus Holz und Stoff in der Form eines Fisches steht am Elbufer vor der historischen Altstadtkulisse mit der Frauenkirche. (Quelle: Robert Michael/dpa)

Am Dresdner Elbufer steht seit kurzem ein lila Monsterfisch aus Stoff und Holz. Die Stadtverwaltung hat im Prinzip nichts dagegen, will aber "wenigstens die Aufenthaltsbescheinigung abstimmen".

Ein großer lila Monsterfisch aus Stoff und Holz am Elbufer in Dresden sorgt derzeit für Aufregung. Die Stadtverwaltung bittet den unbekannten Schöpfer der Konstruktion, sich schnellstmöglich im Rathaus zu melden, "um wenigstens die Aufenthaltsbescheinigung abzustimmen", wie eine Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. "Denn der Fisch ist nun mal in einem Landschaftsschutzgebiet aufgetaucht, und dafür braucht es eine behördliche Zustimmung; kann ja nicht jeder wissen."



Kunst oder nicht Kunst, die Stadtverwaltung findet ihn "cool", auch weil er die Menschen berühre. Das sei gerade in diesen Zeiten wichtig. "Und spätestens beim nächsten Hochwasser wird er zurück ins Meer schwimmen."