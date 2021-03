In griechischem Hafen

Feuer an Bord von Kreuzfahrtschiff vor Korfu

12.03.2021, 20:43 Uhr | dpa, t-online

Auf einem Kreuzfahrtschiff im Hafen von Korfu ist ein Brand ausgebrochen. Es startete wohl in den Rettungsboten. Passagiere waren nicht an Bord, 51 Crew-Mitglieder blieben unverletzt.

An Bord des im Hafen der griechischen Insel Korfu liegenden Kreuzfahrtschiffes "MSC Lirica" ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. An Bord seien keine Passagiere, da das Schiff erst im Mai seine Fahrten starten sollte, berichteten örtliche Medien und zeigten ein Video, auf dem Flammen und dicke Rauchwolken zu sehen waren.



Die 51 Besatzungsmitglieder, die Medienberichten zufolge an Bord waren, wurden in Sicherheit gebracht. Verletzte soll es demnach nicht geben. Nach ersten Informationen des Staatsfernsehens ERT soll der Brand in den Rettungsbooten angefangen haben. Die Ursache war unklar.

Am Abend meldete das Staatsfernsehen unter Berufung auf die Küstenwache und die Feuerwehr, dass das Feuer unter Kontrolle gebracht worden sei.