Beifahrerin am Kopf verletzt

USA: Schildkröte durchschlägt Windschutzscheibe

25.04.2021, 11:13 Uhr | t-online, wan

Eine Griechische Landschildkröte (Symbolbild): Ein Artgenosse ähnlicher Größe sorgte für einen bizarren Unfall in Florida. (Quelle: Marc Schüler/imago images)

Es kommt nicht oft vor, dass eher langsame Tiere zu einem Geschoss werden. In Florida hob eine Schildkröte nicht nur auf der Autobahn ab, sondern traf sogar eine Beifahrerin in einem Auto am Kopf.

Einen bizarren Unfall überstand nach US-Medienberichten eine 71-jährige Frau im amerikanischen Florida. Sie war mit ihrer Tochter auf der Autobahn in der Nähe von Port Orange unterwegs, als sie plötzlich einen Schlag hörten – und ein Gegenstand durch die Windschutzscheibe krachte. Er traf die Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, am Kopf.

Ihre Tochter stoppte den Wagen und sah, dass ihre Mutter eine blutende Wunde am Kopf hatte. Ein zu Hilfe gekommener Autofahrer erklärte ihr dann, dass eine Schildkröte im Auto sei.



Die Mutter wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Schildkröte überlebte und hatte nach Angaben der örtlichen Feuerwehr nur einige Kratzer am Panzer abbekommen. Sie hatte die Windschutzscheibe durchschlagen und war auf dem Armaturenbrett liegen geblieben. Als Ursache wird vermutet, dass ein anderes Auto das Tier angefahren und hochgeschleudert habe.