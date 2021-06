Innerhalb von Sekunden

Regen in Indien: Auto verschwindet in Erdloch

14.06.2021, 02:49 Uhr | t-online, wan

Erdlöcher wie dieses in Italien (Archivbild) entstehen oft nach Erdbeben oder Regenfällen. In Indien wurde am Sonntag ein Fahrzeug komplett verschluckt. (Quelle: imago images)