Sydney im Lockdown

Nackte Männer fliehen vor Hirsch – Bußgeld wegen Corona-Verstoß

28.06.2021, 14:27 Uhr | AFP

Strand am Royal National Park in Sydney: Zwei nackte Männer wurden dort von der Polizei gefunden. (Quelle: agefotostock/imago images)

In Sydney gilt derzeit ein Lockdown, zwei Männer wollten dennoch nackt baden gehen. Die FKK-Runde wurde von einem Hirsch gestört – und die Sonnenanbeter verirrten sich im angrenzenden Nationalpark.

Zwei nackte Sonnenanbeter haben in Australien für eine ungewöhnliche Rettungsaktion gesorgt – und wurden prompt wegen des Verstoßes gegen Corona-Regeln sanktioniert. Die Männer hätten sich trotz den seit Samstag geltenden Corona-Ausgangsbeschränkungen an einem abgelegenen Strand südlich der Metropole Sydney gesonnt, als sie von einem Hirsch "aufgeschreckt" worden seien, erklärte die Polizei am Montag. Auf der Flucht vor dem wilden Tier verirrten sie sich dann im angrenzenden Royal National Park.

Nachdem das Duo kurz nach Einbruch der Dunkelheit am Sonntag einen Hilferuf abgesetzt hatte, starteten Rettungsdienste eine Suche nach den beiden. Diese entdeckten zunächst auf einem Wanderweg einen 30-jährigen Nackten mit einem Rucksack auf dem Rücken, wenig später fanden sie auch einen teilweise bekleideten 49-Jährigen.

"Schwierig, Gesetze gegen Idioten zu erlassen"

"Es ist schwierig, Gesetze gegen Idioten zu erlassen", sagte der Polizeipräsident des Bundesstaates New South Wales, Mick Fuller. Menschen seien durch die Rettungsaktion bewusst in Gefahr gebracht worden, weil die beiden ohne triftigen Grund das Haus verlassen und sich dann im Nationalpark verirrt hätten. "Ich finde, sie sollten sich schämen", sagte Fuller. Die Sonnenhungrigen wurden zu einer Geldstrafe von umgerechnet 630 Euro verurteilt, weil sie gegen die Ausgangssperre verstoßen hatten.

Mehr als 40 Menschen waren am Sonntag von den Behörden wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen mit Bußgeldern belegt worden. Seit Samstag gilt wegen der Ausbreitung der Delta-Variante in der Metropolregion Sydney ein zweiwöchiger Lockdown. Mehr als fünf Millionen Menschen sind von den Einschränkungen betroffen.