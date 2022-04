Protest gegen Team-Besitzer

US-Aktivistin klebt sich auf Basketball-Feld fest

14.04.2022, 06:56 Uhr | t-online, wan

Alicia Santurio wird von Platz geleitet: Sie hatte sich versucht, am Boden festzukleben. (Quelle: Direct Action Everywhere (DxE))

Eine Tierschutzaktivistin hat für eine Unterbrechung eines Spiels der amerikanischen Basketball-Liga NBA gesorgt. Sie warf sich unvermittelt aufs Spielfeld.

Kuriose Szene bei einem amerikanischen Basketballspiel am Mittwoch: Eine Frau fiel aus dem Zuschauerbereich unter den Korb. Was zunächst wie ein Unfall aussah, war offenbar Absicht. Denn die Frau hatte versucht, sich am Boden festzukleben.

Das NBA-Spiel zwischen den Clippers und den Timberwolves in Minneapolis war in vollem Gange, als der Vorfall für eine Unterbrechung sorgte. Als Sicherheitskräfte die Frau vom Boden aufheben wollten, sagte diese nach Berichten der Webseite TMZ, dass sie ihre Hände festgeklebt hätte. Offenbar hatte sie einen Kleber im Korbbereich versprüht, auf den sie sich dann legte. Dieser schien aber nicht sehr beständig zu sein. Kurze Zeit später wurde sie von den Sicherheitskräften aufgehoben und aus der Halle geleitet.

Nach Angaben vom TMZ soll es sich um einen Protest gegen den Besitzer der Wolves, Glen Taylor handeln. Dieser würde, so die Tierschutzaktivisten von Direct Action Everywhere, Hühner unberechtigt in seiner Eierproduktion in Iowa töten. Die Frau hatte sich selbst auf Twitter identifiziert: Es handelt sich um Alicia Santurio. Sie hatte den Protest angekündigt und sich selbst bezichtigt.

Unklar ist, ob Santurio verhaftet wurde. Nach Medienangaben sei sie nun für ein Jahr aus dem Stadion gesperrt. Sollte sie dennoch versuchen, die Halle zu betreten, würde eine Anzeige erstattet werden, zitiert TMZ die Polizei von Minneapolis.