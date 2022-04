"Unschätzbarer immaterieller Wert"

Unbekannte klauen Reliquien aus Wallfahrtskirche

19.04.2022, 16:20 Uhr | AFP

Aus der Wallfahrtskirche in Neukirchen beim Heiligen Blut wurden christliche Reliquien gestohlen. (Quelle: McPhoto/imago images)

In Neukirchen wurden christliche Reliquien aus einer Kirche gestohlen. Für Gläubige haben die Gegenstände einen "unschätzbaren immateriellen Wert", teilt die Polizei mit. Die Täter sind noch nicht gefasst.

Aus einer Wallfahrtskirche im bayerischen Neukirchen beim Heiligen Blut haben Unbekannte mehrere christliche Reliquien entwendet. Wie die Polizei in Regensburg am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl zwischen Dienstag und Freitag vergangener Woche zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt. Gestohlen wurde ein Tuch mit Broschen, in denen wiederum Knochen von christlichen Heiligen eingearbeitet sein sollen. Die Polizei suchte mögliche Zeugen.

Nach Polizeiangaben haben die Reliquien aufgrund ihrer Bedeutung für Gläubige einen "unschätzbaren immateriellen Wert". Der oder die Täter waren demnach auf bislang noch unbekannte Weise in die Seitenkapelle der Wallfahrtskirche "Mariä Geburt zum Heiligen Blut" eingedrungen und hatten die Reliquien aus einem Seitenaltar geholt. Auch eine historische Engelsfigur von einem Altar wurde entwendet.

Die Gemeinde Neukirchen beim Heiligen Blut ist ein bedeutender Ort für sogenannte Marienwallfahrten. Diese begannen 1452. Die Wallfahrtskirche stammt aus der Barockzeit.