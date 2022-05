Opernfan Kretschmann über Online-Pornos: "Was ist jetzt das?"

Mit k├╝nstlicher Intelligenz (KI) hat Baden-W├╝rttembergs Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann im Privaten schon ├╝berraschende Erfahrungen gemacht. "Das Tolle ist ja und auch das Be├Ąngstigende: Diese Maschine kennt uns ja nach kurzer Zeit", sagte der 74-J├Ąhrige am Samstag bei einer Debatte ├╝ber KI und Ethik auf dem Katholikentag in Stuttgart. Er schaue sich zum Beispiel gerne Opern auf der Videoplattform "Youtube" an. "Und der wei├č inzwischen schon, was mir besser gef├Ąllt und wo mein Geschmack liegt", erz├Ąhlte Kretschmann. "Und dann ist er noch so raffiniert, weil er wahrscheinlich rausgefunden hat, dass ich ein Mann bin, denn ab und zu kommt ein Porno dazwischen. Und ich denke, was ist jetzt das?"