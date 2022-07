Lübeck: 400 Jahre altes Schiffswrack in Travemündung entdeckt

Bei Vermessungsarbeiten in der Travemündung vor Lübeck ist ein rund 400 Jahre altes Wrack eines Frachtseglers entdeckt worden. Die Überreste des etwa 20 Meter langen Holzrumpfs lägen mitsamt der Ladung in elf Metern Wassertiefe und stellten einen bedeutenden archäologischen Fund dar, teilten die Stadt Lübeck und deren Denkmalschützer am Dienstag in der Hansestadt mit. Es ist demnach die erste derartige Entdeckung in der westlichen Ostseeregion.