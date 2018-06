Haftbefehl gegen 27-Jährigen

Junge Frau bei Verfolgungsjagd in Berlin getötet

07.06.2018, 20:48 Uhr | dpa, aj

Eine junge Frau schiebt in Berlin ihr Rad über eine Kreuzung - kurz darauf ist sie tot. Sie wird ein unschuldiges Opfer einer Verfolgungsjagd. (Quelle: dpa)

Eine Verfolgungsjagd in Berlin hat ein tragisches Ende genommen: Eine Radfahrerin starb, mehrere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Gegen einen 27-Jährigen ist ein Haftbefehl erlassen worden.



Tragisches Ende eines Diebstahls mit anschließender Verfolgungsjagd: Eine junge Frau ist am Mittwochabend in Berlin von einem Fluchtauto mit drei Insassen erfasst und tödlich verletzt worden. Vier Menschen wurden leicht, zwei Menschen schwer verletzt – darunter ein Polizist.



Der Fahrer und die beiden Mitfahrer des Fluchtautos wurden kurz danach von der Polizei festgenommen. Gegen einen 27-Jährigen, der den Wagen offenbar gesteuert hat, wurde ein Haftbefehl erlassen. Für die beiden anderen mutmaßlich Beteiligten (14 und 18 Jahre) lägen keine Beschlüsse vor.

Die Frau wollte gerade eine Straße im Stadtteil Charlottenburg überqueren, als ein Auto über die Kreuzung raste und sie mit hoher Geschwindigkeit rammte, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte. Trotz Reanimationsversuchen der herbeigerufenen Nothelfer starb die Frau noch am Unfallort.

Schwerer Unfall nach Verfolgungsjagd: 60 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Betroffene Passanten wurden von Notfallseelsorgern betreut. (Quelle: Paul Zinken/dpa)



Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte das Trio zuvor versucht, an der Brandenburgischen/Ecke Westfälischen Straße in Wilmersdorf Werkzeuge zu stehlen. Als die Verdächtigen mit ihrem Auto davonfahren wollten, nahmen Polizisten in Zivil die Verfolgung auf.

Zunächst versuchten die Zivilfahnder die Verdächtigen am Stuttgarter Platz zu stellen. Dabei sei ein Ermittler von dem Täterwagen eingeklemmt und an den Beinen schwer verletzt worden, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel.

Anschließend seien die Verdächtigen über die Windscheidstraße auf die etwa 200 Meter entfernte Kantstraße mit hoher Geschwindigkeit gefahren. Bei Rot rammte ihr Auto auf der Kreuzung zwei querfahrende Wagen und erwischte die Radfahrerin. Augenzeugen berichteten, die junge Frau habe ihr Rad gerade über die Straße schieben wollen.

#Update

Bei dem Unfall wurden 2 Personen schwer und 4 leicht verletzt.

1 weiter Person verstarb noch an der Unfallstelle. Wir waren mit 60 Kräften im Einsatz. Betroffene Passanten werden durch die Notfallseelsorge @nfskiberlin betreut.Die Est wird der @polizeiberlin übergeben. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 6, 2018

Nach diesem Unfall fuhr das Täterauto laut Polizei zunächst noch etwa 100 Meter weiter und beschädigte einen parkenden Wagen. Dann habe der Fahrer gestoppt und versucht zu fliehen, bevor er in der nahe gelegenen Pestalozzistraße festgenommen wurde. Die beiden anderen Verdächtigen seien im Wagen gestellt worden.