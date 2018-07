"Nur ein PR-Gag"

Rettungstaucher spottet über Elon Musks Mini-U-Boot

15.07.2018, 16:50 Uhr | jwi, dpa

Bergung per Mini-U-Boot? Für dieses Hilfsangebot des milliardenschweren Unternehmers Elon Musk hat ein an dem Höhlendrama in Thailand beteiligter Rettungstaucher nicht mehr als Spott übrig. Ein Kollege verrät dramatische Details der Rettung.

Hunderte Helfer waren beim Höhlendrama in Thailand beteiligt, um die zwölf Jungen und ihren Betreuer zu retten. Der Unternehmer und Investor Elon Musk wollte ebenfalls helfen – durfte aber nicht. In Thailand beteiligte Rettungstaucher verspotten seine Idee, die Eingeschlossenen mit einem Mini-U-Boot zu retten.

"Er kann sich sein U-Boot dahin schieben, wo es weh tut", sagte der Brite Vern Unsworth dem US-Nachrichtensender CNN. Das Angebot Musks sei "nur ein PR-Gag gewesen", während die zwölf Jugendfußballer und ihr Trainer noch um ihr Leben bangten – und habe null Aussichten auf Erfolg gehabt.

Sorgen um Tauchermaske

"Es bestand absolut keine Chance, dass es funktioniert", sagte Unsworth. "Er hatte keine Vorstellung davon, wie es in der Höhle aussieht." Die steife Außenhülle des bereitgestellten U-Boots sei mit rund 1,70 Metern zu lang gewesen, um Kurven und Hindernisse zu umfahren. "Es wäre nicht einmal 50 Meter weit in die Höhle reingekommen", spottete der Brite, der zu dem internationalen Rettungsteam gehörte, das die eingeschlossene Gruppe nach mehr als zwei Wochen unter der Erde befreien konnte.

Während die Bergungsmission noch lief, verschaffte sich Musk Zutritt zu dem Höhlenkomplex und verkündete via Twitter, das Mini-U-Boot sei auf den Namen "Wild Boar" ("Wildschwein") getauft worden – so heißt das Fußballteam der Jungs. Seine Twitter-Nachricht über das Tauchgerät schloss Musk mit den Worten: "Es wird hier gelassen, falls es in Zukunft von Nutzen sein sollte. Thailand ist so schön."

Dieses von Elon Musk via Twitter geteilte Videostandbild zeigt ein U-Boot in Kindergröße, das in einem Schwimmbecken getestet wird. (Quelle: Elon Musk/dpa)



Das Angebot nahmen die Taucher nicht in Anspruch – im Gegenteil. "Ihm wurde gesagt, er solle sehr schnell gehen", berichtete Unsworth. "Und das hätte er auch tun sollen."

Besonders beim jüngsten Fußballer, dem elf Jahre alten Chanin Wiboonrungrueng, machte sich das Rettungsteam große Sorgen. Die Retter suchten nach der kleinsten Tauchmaske, die sie finden konnten – mussten aber selbst diese noch kleiner machen. Als er seine Reise durch die Höhle zurück startete, hatten die Taucher die große Sorge, dass die Maske nicht dicht sein könnte.

Höhle läuft nach Rettung mit Wasser zu



Drei Stunden, nachdem die letzten Jungen und ihre Trainer am Dienstag aus der Höhle kamen, fiel das Rettungssystem aus. "Plötzlich brach ein Wasserrohr und die Hauptwasserpumpe fiel aus", sagte der thailändische Taucher Ruengrit Changkwanyuen, der die Rettungsmaßnahmen mitkoordinierte, gegenüber der britischen Zeitung "The Guardian". "Wir mussten von der dritten Höhlenkammer sehr schnell zum Ausgang rennen, denn das Wasser stieg in zehn Minuten um 50 Zentimeter", sagt Changkwanyuen weiter. Alles habe wie in einem Film gewirkt.

Die Höhle ist jetzt wieder leer, geflutet und nicht begehbar. In fünf Monaten – wenn die Regenzeit vorbei ist – müssen die Taucher erneut hinein, um ihre Ausrüstung zu holen. Diese mussten sie auf der Flucht vor den Wassermassen zurücklassen.