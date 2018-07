Hochsommer in Deutschland

Die nächsten Tage knacken die 30-Grad-Marke

22.07.2018, 21:59 Uhr | dpa

Die kommende Woche verspricht hochsommerliche Temperaturen – da helfen nur ein Besuch im Freibad oder am Meer. Mitte der Woche zeigt das Thermometer bundesweit über 30 Grad. Am Wochenende ist dann mit Gewittern zu rechnen.

Rechtzeitig zu den an diesem Montag beginnenden Hundstagen dreht der Sommer richtig auf. In dieser Woche wird es Tag für Tag heißer. Die bislang heißeste Woche des Jahres steht bevor.

Die Temperaturen von Montag nennt der Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach "noch moderat": Erwartet werden 25 Grad, nur am Oberrhein wird es wärmer. In Bayern kann es noch einmal gewittern. Dienstag und Mittwoch steigt die Hitze dann bundesweit fast überall über die 30 Grad-Marke. Auch nachts bleibt es warm: Der DWD rechnet in Städten mit subtropischen Nächten, in denen die Temperaturen oberhalb von 20 Grad bleiben.

Den vorläufigen Höhepunkt der Hitzewelle sagen die Meteorologen für Donnerstag und Freitag vorher. Dann ist bundesweit Schwitzen bei Werten um 35 Grad angesagt – entlang des Rheins sogar noch heißer. Selbst auf den Inseln von Nord- und Ostsee wird es brütend heiß, so dass nur ein Bad im Wasser Abkühlung verspricht.

Eine wesentliche Wetteränderung ist nicht in Sicht. Mit Blick auf das nächste Wochenende können zwar vereinzelt Gewitter aufziehen, die Hitze soll aber bleiben.

Als sogenannte Hundstage bezeichnet man die heißeste Zeit im Hochsommer in Europa, die in diesem Jahr vom 23. Juli bis zum 23. August andauert.